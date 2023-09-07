مخاوف التضخم تهبط بمؤشرات "وول ستريت" مع بدء التداول

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بدء التداولات اليوم، إذ أدت بيانات طلبات إعانة البطالة التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم المستمر بينما يترقب المستثمرون تعليقات من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 92.01 نقطة، أو 0.27 في المائة إلى 34351.18 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.93 نقطة، أو 0.69 في المائة، إلى 4434.55 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 197.37 نقطة، أو 1.42 في المائة، إلى 13675.11 نقطة.