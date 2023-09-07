أمانة الشرقية تعتمد 7 شوارع حيوية لتعزيز مشاريع الأنسنة في الخبر

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، سبعة شوارع حيوية كمرحلة أولى لدمجها ضمن مشروع الأنسنة في الخبر، انطلاقا من شارع الأمير فهد بن سلمان بحي العقربية، بهدف تعزيز المعايير الجمالية والهندسية، ورفاهية المواطن والمقيم.

وأوضحت أنه تم اختيار هذه الشوارع كمرحلة أولى بطول إجمالي يزيد عن 15 كيلو مترا، سيتم خلالها استحداث أرصفة مطورة على جانبي الطرق، تتضمن مسارات للمشاة ومساحات خضراء، وزرع 5000 شجرة وشجيرة، وكراسي للجلوس وإنارات جمالية.

وبينت أنه جاري التركيز على البعد الإنساني بتصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة، ليجد الإنسان مساحات خضراء كافية، وممرات للتنقل مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق، وتذليل التحرك لذوي الإعاقة، ومراعاة الجوانب الجمالية باختيار أنواع الأشجار والنباتات والإنارات والكراسي، واللوحات الإرشادية وغيرها.

من جانب آخر، رفعت الأمانة الأسبوع الماضي، 360 مترا مكعبا من النفايات والمخلفات في الصرار، ضمن حملتها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والحد من التلوث البصري، كما أزالت 540 ملصقا إعلانيا عشوائيا على عدد من واجهات المنازل، والمنشآت التجارية، وأعمدة الإنارة، في الظهران.