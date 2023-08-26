الهند تفرض رسوم تصدير بنسبة 20% على الأرز المسلوق

فرضت الهند رسوما بنسبة 20 % على صادرات الأرز المسلوق بأثر فوري، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من خفض الشحنات من أكبر مصدر في العالم ورفع أسعار الأرز العالمية، التي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها في 12 سنة.

وفي الشهر الماضي، فاجأت الهند المشترين بفرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي المستهلك على نطاق واسع، وذلك في أعقاب فرض حظر على صادرات الأرز المكسور العام الماضي.

وقال أحد التجار في مومباي إن الحظر دفع بعض المشترين إلى زيادة مشترياتهم من الأرز المسلوق ورفع أسعاره إلى مستويات قياسية.

وقال التاجر "مع هذه الرسوم، سيصبح الأرز الهندي المسلوق باهظ الثمن مثل الإمدادات القادمة من تايلاند وباكستان. ولا يكاد يوجد أي خيار أمام المشترين الآن".

صدرت الهند 7.4 مليون طن من الأرز المسلوق في عام 2022 بحسب رويترز.

وفي يوليو، قفز مؤشر أسعار الأرز التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 12 عاماً، حيث قفزت الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية بسبب الطلب القوي بعد أن فرضت الهند قيوداً على الصادرات.

وتمثل الهند أكثر من 40% من صادرات الأرز العالمية، ويعني انخفاض المخزونات لدى المصدرين الآخرين أن أي خفض في الشحنات قد يؤدي إلى تضخم أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بالفعل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي وبسبب الطقس المتقلب.