الأسهم السعودية تتخلى عن مكاسبها بفعل ضغوط البيع .. والسيولة عند 5.3 مليار ريال

تخلت الأسهم السعودية عن مكاسبها المبكرة أمس لتغلق على تراجع بعشر نقاط ما يعادل 0.09 في المائة إلى 11367 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.44 في المائة عند 1471 نقطة.

وفشلت السوق في الحفاظ على مكاسبها أثناء الجلسة التي بلغت 0.6 في المائة عند مستوى 11450 نقطة مع نشاط الضغوط البيعية. تحركات المؤشر في آخر جلستين جاءت طفيفة، ما يعكس حالة التباين في اتجاهات المتعاملين.

من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 11300 - 11350 نقطة التي تحاول السوق الحفاظ عليها بالتماسك أمام ضغوط البيع، الحفاظ عليها يبقي فرص العودة للارتفاع.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11382 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 11450 رابحا 0.64 في المائة، بينما الأدنى عند 11367 نقطة التي أغلق عندها فاقدا عشر نقاط بنحو 0.09 في المائة. وارتفعت السيولة 14 في المائة بواقع 643 مليونا، لتصل إلى 5.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة بنحو 20 مليونا لتصل إلى 201 مليون سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 11 في المائة لتصل إلى 369 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بـ0.83 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 0.61 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 5.4 في المائة، ثم "الاستثمار والتمويل" بمقدار 2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 1.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 764 مليون ريال، يليه "البنوك" 12 في المائة ما يمثل 619 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 11 في المائة بنحو 566 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سلامة" بنحو 9.98 في المائة ليبلغ 24.68 ريال، يليه "ثمار" بـ9.83 في المائة ليصل إلى 28.50 ريال، وحل ثالثا سهم "علم" 8.12 في المائة حيث أغلق عند 772 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المعذر ريت" بواقع 3.50 في المائة ليغلق عند 8.83 ريال، يليه "سينومي ريتيل" بـ3.28 في المائة إلى 18.90 ريال، وحل ثالثا سهم "أسواق المزرعة" بمقدار 2.57 في المائة ليقفل عند 24.26 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 461 مليون ريال، يليه "علم" بنحو 323 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ212 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية