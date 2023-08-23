تحركات استثمارية بحذر وتحفظات

المشهد لا يزال غير واضح تماما على الساحة الاقتصادية العالمية. فالتحركات التي فرضتها التطورات الاقتصادية عموما، والموجة التضخمية الكبيرة على مدى نحو أكثر من عامين، لا تزال تسير على نهجها، وهو مواصلة التشديد النقدي وإن بمعدلات أقل مما كانت خلال الأشهر الماضية. ولا شك أن هناك تباينات في وضعية الاقتصادات الرئيسة في العالم، بعضها تقدم أكثر في معركة ضبط التضخم، وبعضها الآخر لا يزال بطيئا في هذا الاتجاه، مثل الاقتصاد البريطاني، الذي يبدو واضحا أنه سيواجه مدة أطول للوصول إلى التعافي، أو لنقل إلى مرحلة النمو الصحية. لكن في النهاية، لا تزال المسارات غير ممهدة أمام النشاط المالي، ولا سيما في ميدان الاستثمار، والساحات الأخرى ذات الصلة.

ستكون هنا تحولات جيدة وإيجابية في المرحلة المقبلة، وهذه الأخيرة تعد بالأشهر وليس بالأعوام، ما يعني أن الأمور ستكون أفضل، خصوصا إذا تمكن المشرعون في الاقتصادات المتقدمة والكبيرة من تحقيق قفزات نوعية على صعيد كبح جماح التضخم. وهذا يعني أن النمو سيظهر بصورة أكثر استدامة، بصرف النظر عن مستواه. فكل هذه الاقتصادات يهمها الآن إزالة العقبات في مسار التعافي، قبل أن تحقق أهداف النمو. فحتى في الولايات المتحدة التي تمكنت من إيصال التضخم إلى 3 في المائة، وهي النسبة الأكثر انخفاضا بين الاقتصادات الغربية كلها، لن تحقق نموا (بحسب التوقعات) أكثر من 1 في المائة بحلول نهاية العام الحالي. ما يعني أنه لا يزال هناك مزيد من العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة.

مع نتائج متوقعة على صعيد النمو في المستقبل القريب، ونتائج جيدة على صعيد "الحرب" ضد التضخم، ستكون هناك مساحة واسعة في مجال الأداء الاستثماري المثمر. غير أن المراقبين ملتزمون بالتحذير من أن الوقت الراهن ليس مواتيا لرؤية استثمارات بهذا المستوى والجودة. بمعنى آخر سيكون الأمر مبكرا الآن. لكن المؤشرات تدل كلها على تحولات إيجابية قريبة، دون أن ننسى أن حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية الدولية لا تزال موجودة، وستبقى حاضرة لأشهر عديدة مقبلة حتى بعد التعافي المأمول والمتوقع. فالأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ستترك آثارا تتطلب مزيدا من الوقت كي يتم التقليل من القلق أو عدم اليقين، خصوصا إذا ما واجه هذا الاقتصاد المؤثر أو ذاك تعثرا. والتعثر هنا ليس مستبعدا حتى في ساحات الاقتصادات التي تحقق قفزات نوعية في الوقت الراهن.

خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري ستكون هناك خطوات تحقق بعض الأهداف، وهذا الأمر صار مؤكدا مع تراجع التضخم، ورفع تكاليف الاقتراض بمعدلات متواضعة لا تزيد على 25 نقطة أساس. ولا شك أن الاستثمارات بكل أنواعها ستحقق نقلة إيجابية في العام المقبل، لكن ستكون ضمن نطاق الحذر، خصوصا مع تفاوت المكاسب في الأسواق العالمية الرئيسة. لكن في النهاية لا بد من الإبقاء على التحفظات في مسألة عدم اليقين في العام المقبل. وتعد المخاطر بشكل عام كل ما يمثل نوعا من التهديد، ونحن نعيش دائما بقدر معين من المخاطر في الحياة والعمل. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإدارة المخاطر تعني احتمال حدوث خسائر تتعلق بالعائد المتوقع على أي استثمار معين. بعبارة بسيطة، مخاطر الاستثمار هي مقياس مستوى عدم اليقين في تحقيق العوائد وفقا لتوقعات المستثمر.

فالعوامل التي أسهمت في تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل، ستبقى موجودة وإن بمستويات أقل، وهذا ما يدعو إلى ضرورة أن يكون التفاؤل واقعيا وأقرب إلى ما يجري على الساحة حقيقة. دون أن ننسى بالطبع، الأثر التراكمي للفائدة المرتفعة التي تسود المشهد العالمي منذ أكثر من عامين. هناك أمل بالطبع، وهذا الأمل ليس بعيدا، لكن لا بد من الواقعية للانطلاق مجددا نحو آفاق تقود إلى الحالة التي كان عليها الاقتصاد العالمي قبل الأزمة الراهنة.