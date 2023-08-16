الأسهم السعودية .. ضغوط البيع مستمرة مع التداول دون متوسط 200 يوم

تراجعت الأسهم السعودية 80 نقطة بنحو 0.7 في المائة لتغلق عند 11412 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط، ما يعادل 0.68 في المائة إلى 1477 نقطة. واستمرت الضغوط البيعية مع تداول السوق دون متوسط 200 يوم عند مستويات 11520 نقطة. وتزامن الانخفاض مع اكتمال النتائج المالية للشركات التي أظهرت تراجع الأرباح 29 في المائة لتصل إلى 34 مليار ريال تقريبا، وللربع الثالث تسجل السوق انخفاضا على أساس سنوي.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11491 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11494 نقطة، رابحا 0.01 في المائة، بينما الأدنى سجل 11398 نقطة، خاسرا 0.83 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11412 نقطة، فاقدا 80 نقطة بنحو 0.70 في المائة.

وتراجعت السيولة 13 في المائة بواقع 796 مليونا، لتصل إلى 5.1 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة بنحو 34 مليون لتصل إلى 198 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 6 في المائة لتصل إلى 387 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.87 في المائة، "الاتصالات" بـ1.74 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 1.1 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بواقع 2.66 في المائة، ثم "الاستثمار والتمويل" بمقدار 0.96 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.87 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 15 في المائة بقيمة 769 مليون ريال، يليه "البنوك" 13 في المائة، ما يمثل 668 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 7 في المائة بنحو 362 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بوبا العربية" بنحو 6.06 في المائة ليبلغ 199.40 ريال، يليه "كابلات الرياض" بـ5.02 في المائة ليصل إلى 66.90 ريال، وحل ثالثا سهم "النهدي" 3.70 في المائة، حيث أغلق عند 157 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مشاركة ريت" بواقع 7.76 في المائة ليغلق عند 6.89 ريال، يليه "الباحة" بـ6.25 في المائة إلى 0.15 ريال، وحل ثالثا سهم "معدنية" بمقدار 3.65 في المائة ليقفل عند 19 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 559 مليون ريال، يليه البنك الأهلي بنحو 227 مليون ريال، وحل ثالثا "النهدي" بـ164 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية