منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي «1 من 3»

لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعا في مختلف أنحاء العالم.

وتشير المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الشهور من فبراير 2023 ومايو 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5 في المائة في 63.2 في المائة من الدول منخفضة الدخل، و79.5 في المائة من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، و67 في المائة في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، وكثير منها يشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.

‫إضافة إلى ذلك، يعاني 78.9 في المائة من الدول مرتفعة الدخل ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.‬ ‫وتقع الدول الأكثر تضررا في إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.‬ وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 80.1 في المائة من 166 دولة تتوافر عنها البيانات.‬

وحول تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي، فقد ارتفعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب وسلع الحبوب بنسب 6 في المائة و4 في المائة و10 في المائة على التوالي. وكانت الزيادة في أسعار الذرة والقمح بنسبة 12 في المائة و14 في المائة على التوالي بعد تراجعها في النصف الأول من يوليو سببا في الزيادة في مؤشر أسعار الحبوب، وفي الوقت نفسه ظلت أسعار الأرز مستقرة.

وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 15 في المائة و17 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 16 في المائة. وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسب 8 في المائة و11 في المائة و3 في المائة على التوالي مقارنة بأسعار يناير 2021. "انظر بيانات النشرة الوردية pink sheet الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهريا".

وفي 17 يوليو 2023، أعلنت روسيا أنها لن تجدد مبادرة حبوب البحر الأسود. وتوقعت الأسواق تحرك روسيا بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، لذلك لم تكن هناك استجابة فورية تذكر من أسواق الحبوب لانسحاب روسيا، وستكون الزيادة طفيفة في الأسعار المستقبلية للحبوب الرئيسة والبذور الزيتية. وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 3 في المائة في 17 يوليو، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات الذروة في العام السابق. وعلى المنوال نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا قبل أن تعود إلى مستويات ما قبل الإعلان الروسي.

وعلى الرغم من قرار روسيا، إلا أن أسواق السلع الأولية العالمية لا تزال مواتية نسبيا. وأظهر إصدار يوليو 2023 من نشرة رصد الأسواق الزراعية الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية تحسن آفاق مستويات إنتاج القمح في عديد من الدول، ومنها كندا وكازاخستان وتركيا. وظلت تنبؤات إنتاج الذرة لعام 2023 دون تغيير تقريبا، وشهدت تنبؤات إنتاج الأرز وفول الصويا تعديلات هامشية.

وفي 19 يوليو، قامت حكومة الهند بتعديل سياسة التصدير الخاصة بالأرز الأبيض غير البسمتي، حيث قامت بحظر التصدير على الفور، وكان الوضع قبل ذلك يسمح بحرية التصدير مقابل رسوم تصدير بنسبة 20 في المائة وكانت هذه النسبة مطبقة منذ سبتمبر 2022، والهدف من هذا التعديل هو ضمان توفير الأرز الأبيض غير البسمتي والحد من زيادة الأسعار في السوق المحلية... يتبع.