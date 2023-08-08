اقتصاد دبي ينمو 2.8% في الربع الأول.. تجاوز 30 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم أن اقتصاد دبي نما 2.8 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى 111.3 مليار درهم (30.3 مليار دولار) بدعم من نمو قطاعي النقل والتخزين.

وأطلقت الإمارة، خطة اقتصادية مدتها عشرة أعوام تعرف باسم أجندة دبي الاقتصادية في يناير، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وجعل دبي واحدة من أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

وكشفت البيانات، نمو قطاعي النقل والتخزين 10.3 في المائة في الربع الأول من العام السابق، ونمو نشاط خدمات الإقامة والطعام أيضا 5.6 في المائة.

وشكلت تجارة الجملة والتجزئة نحو 23 في المائة من الاقتصاد، يليها قطاع النقل الذي مثل 14.1 في المائة.

وبلغ نمو اقتصاد دبي 4.4 في المائة في عام 2022 مدعوما بنمو نشاط العقارات وانتعاش حاد في السفر والسياحة بعد جائحة.

ووفقا لبيانات حكومية صدرت في السادس من أغسطس وفقا لرويترز، بلغ عدد الزوار الأجانب في الأشهر الستة حتى 30 يونيو 8.55 مليون زائر بزيادة عن 8.36 مليون في نفس الفترة من عام 2019 قبل الجائحة وبزيادة 20 في المائة على أساس سنوي.



