أعلن صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية لتمكين قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستستثمر "سرج" في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، بجانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تهدف إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

من جهته قال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة "سرج ستساهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة، كما يتماشى تأسيس الشركة مع استثمارات الصندوق الرياضية الأخرى التي بدورها تسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وفقا لرؤية 2030".