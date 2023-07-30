مكة المكرمة: إبرام 9 عقود لمشاريع تصريف سيول بـ 271 مليون ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، 9 عقود لمشاريع جديدة مختصة بتصريف مياه الأمطار والسيول في عدة مناطق، وبكلفة تجاوزت 271 مليون ريال.

وأوضح أسامة زيتوني المتحدث الرسمي للأمانة لـ "واس"، أن العقود الجديدة تتمثل في تنفيذ قنوات رئيسة وفرعية لتصريف مياه الأمطار شمال مكة (كمرحلة ثالثة) وقيمته 25 مليون ريال، وهو في النوارية، وتحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق مكة بـ 14.3 مليون ريال، ويشمل العمرة ووادي جليل، وتصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسة (كمرحلة ثالثة) بـ 33.6 مليون ريال، ويشمل ربع بخش وطريق الأمير سلطان، وتحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة (كمرحلة ثانية) بـ 24.5 مليون ريال، ويشمل حي السلامة ومنصور بن طلال، بجانب استكمال تنفيذ القنوات الجبلية بـ 17.9 مليون ريال، ويشمل بطحاء قريش وحي الهجرة.

وأضاف أن العقود تشتمل على تنفيذ أحواض تهدئة احترازية لحماية الأحياء السكنية شمال شرق مكة بـ 31.9 مليون ريال، ويشمل أحياء العمرة والمعيصم ووادي سرف، وتحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة بـ 19.5 مليون ريال، بجوار سوق الضيافة، وتصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسة (كمرحلة ثانية)، وقيمته 47.7 مليون ريال، ويشمل عدد من المناطق مثل: جبل الخندمة وبئر بليلة وشارع الجزائر وجبل الكعبة وطريق المسجد الحرام، وتنفيذ قنوات رئيسة وفرعية لتصريف مياه الأمطار جنوب مكة (كمرحلة ثانية) بـ 56.5 مليون ريال، ويشمل الطندباوي وشارع إبراهيم الخليل.

يذكر أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تتجاوز أطوالها (560) كلم تحت الأرض، وتقوم الأمانة بمتابعتها بشكل دائم من قبل فرق من المختصين للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع القنوات، والعبارات، والخطوط الأنبوبية، والمسارات، وغير ذلك.