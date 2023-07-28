الين يرتفع وسط تكهنات بتعديل سياسة البنك المركزي الياباني والدولار مستقر

سجل الين ارتفاعا اليوم مع تزايد التكهنات أن بنك اليابان قد يعدل سياسته الخاصة بالتحكم في منحنى العائد في وقت لاحق من اليوم، فيما احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية بعد بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في وقت لاحق اليوم الجمعة، لكن المستثمرين يتطلعون إلى إمكانية إجراء تعديلات طفيفة في سياسة التحكم في العائد بحسب رويترز.

وذكرت صحيفة نيكي أن البنك المركزي سيبقي على السقف الذي يفرضه عند 0.5 % لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، لكنه يناقش السماح بارتفاع فائدة السندات طويلة الأجل فوق هذا المستوى بدرجة معينة

وزاد الين الياباني 0.55 % إلى 138.72 للدولار قبل أن يتراجع ويتداول عند 139.37 اليوم . وارتفعت العملة اليابانية بنحو 2 % مقابل الدولار هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية الموحدة، لم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.09775 دولار اليوم الجمعة في التداولات الآسيوية بحسب رويترز .

في غضون ذلك أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع من المتوقع في الربع الثاني. وارتفع مؤشر الدولار 0.059 % أمام سلة من العملات إلى 101.74، بعد أن ارتفع 0.66 % الليلة الماضية.