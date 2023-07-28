892 مليار دولار قيمة إصدارات سوق السندات في الصين خلال يونيو

بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات في الصين 6.34 تريليون يوان "892مليار دولار" في شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

ووصلت إصدارات سندات الخزانة إلى 94. 829 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدارات سندات الحكومة المحلية 23. 830 مليار يوان، بحسب بيانات البنك.

ووصلت إصدارات السندات المالية إلى 82. 810 مليار يوان، في حين وصل إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات إلى 1.34 تريليون يوان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات بنك الشعب.

وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 26.7 مليار يوان، وإصدارات شهادات الودائع بين البنوك 2.4 تريليون يوان.

وبحلول نهاية يونيو، بلغت قيمة السندات غير المسددة المحتجزة 150 تريليون يوان.