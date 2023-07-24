السوق الموازية تصعد 3 % بتداولات قيمتها 29 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 727 نقطة بنحو 3.1 في المائة لتغلق عند 24005 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 35 في المائة ما يعادل 7.5 مليون إلى 29 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 62 في المائة بواقع 803 آلاف لتبلغ مليوني سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2952 صفقة مرتفعة 264 صفقة بمقدار 10 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 30 في المائة ليبلغ 18.68 ريال، يليه "إدارات" بـ22 في المائة ليصل إلى 490 ريالا، وحل ثالثا سهم "لدن" 18 في المائة حيث أغلق عند 2.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أمواج الدولية" بواقع 8.1 في المائة ليغلق عند 113 ريالا، يليه "ميار" بمقدار 6 في المائة إلى 94 ريالا، وحل ثالثا سهم "بنان" 5 في المائة مقفلا عند 6.18 ريال.

وكان الاعلى تداولا "الرعاية المستقبلية" بنحو 3.3 مليون ريال، ثم "إدارات" بقيمة 3.1 مليون ريال، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" بمبلغ 2.5 مليون ريال.