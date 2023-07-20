ارتفاع أرباح بنك أبوظبي التجاري 23% في الربع الثاني وزيادة الدخل من الفوائد

قال بنك أبوظبي التجاري اليوم إن صافي أرباحه قفز 23 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ ساعدت زيادة القروض وارتفاع أسعار الفائدة على تعزيز الدخل من الفوائد.

وأعلن البنك عن صافي أرباح 1.93 مليار درهم (517.37 مليون دولار) في الربع الثاني من العام ارتفاعا من 1.58 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي مع نمو القروض 12 في الامئة على أساس سنوي.

ووفقا لرويترز قال ديباك خولار المدير المالي للبنك في إفصاح للبورصة: "بينما نجحنا في الحفاظ على نمو الائتمان، حافظنا على نهج حكيم للإقراض وواصلنا تنويع محفظة أصولنا".

ارتفع صافي الدخل من الفوائد 14 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى ثلاثة مليارات درهم تقريبا، كما نما الدخل من غير الفوائد 22 في المائة.

وظلت تكلفة انخفاض القيمة في الربع الثاني عند 748 مليون درهم بدون تغيير عن الربع السابق، لكنها زادت 14 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022، وقفزت في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 57 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح البنك للنصف الأول من 2023 بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي إلى 3.8 مليار درهم.