جامعة الملك خالد تلغي الفصول الثلاثة وتعتمد نظام الفصلين الدراسيين

أعلنت جامعة الملك خالد في أبها ،اليوم، اعتماد نظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445 هـ بدلاً من ثلاثة فصول المعمول بها سابقا.

وأشارت إلى أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين جاء بناء على قرار مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام الجاري 1444 هـ، حيث يشمل جميع الدرجات العلمية المعتمدة في كليات الجامعة وهي (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) .

وكانت الجامعة قد حددت مواعيد القبول للطلاب والطالبات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم عبر البوابة الإلكترونية بدءا من الخامس من محرم المقبل وحتى الـ 11 من الشهر نفسه، وإعلان نتائج القبول في الـ 13 من محرم، فيما ستتاح خدمة تغيير القبول بدءا من الـ 16 من محرم، و تستمر حتى الـ 23 من الشهر نفسه.