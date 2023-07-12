نيودلهي: فياضانات محتملة بعد ارتفاع منسوب نهر يامونا

أدت الأمطار الغزيرة في شمال الهند إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر يامونا الذي يمر وسط نيودلهي إلى معدل غير مسبوق، مما يجعل العاصمة عرضة للفيضانات، حسبما ذكرت بلومبيرج اليوم.

وغرد رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال، عبر تويتر أن منسوب المياه ارتفع في نهر يامونا إلى 207.55 مترا اليوم، ليتجاوز المعدل القياسي البالغ 207.49 والمسجل في عام 1978 وأضاف أن منسوب النهر ارتفع بسبب كميات كبيرة للغاية من المياه تم إطلاقها من سد في ولاية هاريانا.

وتتوقع المفوضية المركزية للمياه أن يصل المنسوب إلى 207.72 في يامونا، وهو نبأ غير سار لدلهي.

وطلب كيجريوال من وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه أن يتأكد من تصريف المياه من خلف السد في هاريانا، بشكل تحت السيطرة، لمنع حدوث فيضان في دلهي.