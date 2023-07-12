السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".

وتؤكد المملكة بأن اعتماد مشروع القرار الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدة دول حول العالم, يأتي تجسيدا لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وتشير المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال, والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.

