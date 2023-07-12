البيت الأبيض: اكتشفنا سريعا اختراق حسابات حكومية ومنعنا المزيد منها

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة اليوم إن الولايات المتحدة اكتشفت بسرعة كبيرة اختراقا أعلنت شركة مايكروسوفت أن حسابات الحكومة الاتحادية تعرضت له، وتمكنت من منع وقوع المزيد من الاختراقات، بحسب "رويترز".

وقال سوليفان في برنامج جود مورنينج أمريكا الذي تبثه شبكة إيه.بي.سي "اكتشفناها بسرعة كبيرة وتمكنا من منع المزيد من الاختراقات. لا يزال التحقيق جاريا بهذا الشأن".