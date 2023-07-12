سند الخير .. والتنمية

منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يسعى إلى تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على حياة كريمة تدعم استقرارهم، ومع وفرة البرامج التي تسعى إلى تحقيق هذه الرؤية في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، إلا أن اهتمامه شمل تنمية جميع المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بذلك، ولذلك وجه في 1440 بإطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان"، الذي يهدف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة إلى المجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد، من أجل توجيه المبادرات إلى الفئات المختلفة وفقا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

وانطلق برنامج سند بعديد من البرامج منذ اللحظات الأولى لتأسيسه، فقدم برنامج مبادرة سند الزواج وهي مبادرة اجتماعية مخصصة للمتزوجين حديثا، لتخفيف أعباء الزواج، وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، حيث لا بد للاستحقاق أن يجتاز الشباب دورة الوعي المالي المقررة، وقد تجاوزت قيمة الدعم الممنوح 520 مليون ريال، وتم دعم أكثر من 25 ألف أسرة، وبدعم مباشر، وتم تطوير برنامج سند للمساجد التاريخية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري القديم والتاريخي، وما تمثله المساجد المشمولة من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي تمتاز به، وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 30 مسجدا حول المملكة، تجاوزت تكلفة الترميم 50 مليون ريال، كما عمل برنامج سند محمد بن سلمان على تحسين الحالات الصحية والنفسية وكذلك المالية للمستفيدين من الجمعيات، بما يتواكب مع "رؤية 2030" في تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية القطاع غير الربحي وتعظيم منافعه على الأفراد والمجتمع، وتنمية القدرات البشرية التي تتعرض لأحوال صحية أو مالية صعبة، بما يجعلها عناصر فاعلة في المجتمع، وبإعطائها ما تستحق من مكانة تتساوى مع جميع أفراد المجتمع، وقد استفادت من هذه المبادرة 70 جمعية خيرية بأكثر من 102 ألف مستفيد، كما شملت المبادرة فئات عديدة من المجتمع من بينهم: كبار السن (2 في المائة)، المقبلون على الزواج (14 في المائة)، الأرامل والمطلقات (14 في المائة) ذوو الاحتياجات الخاصة (13 في المائة) الأسر والمرأة (14 في المائة)، مرضى السرطان (14 في المائة)، الأيتام (20 في المائة)، الرعاية الصحية (28 في المائة)، ما يشير إلى شمولية هذه المبادرة فئات عديدة من المجتمع، وتعزيز دور الجمعيات، وتنمية القطاع غير الربحي.

ونلاحظ أن برنامج سند محمد بن سلمان يعد مبادرة مستقلة، ولا تتبع لأي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، فإن أي دعم يتلقاه المستفيد من جهات أخرى لا يرتبط باستفادته من عطاء مبادرات سند محمد بن سلمان، وفي المجمل فقد حققت هذه المبادرات نجاحات بارزة ودعما للمستفيدين رغم حداثة البرنامج مقارنة بغيره.

إضافة إلى كل ما سبق من مبادرات ناجحة ومتميزة، فقد تم إطلاق مبادرة طموحة جديدة تحت عنوان "أسرة مستقرة"، ولا شك أن مفهوم الأسرة واستقرارها يواجه تحديات هائلة، وفي جميع دول العالم، لذلك تأتي هذه المبادرة في وقتها خاصة أنها تستهدف الوصول النوعي إلى شريحة واسعة من المستفيدين والمستفيدات، وصولا إلى دعم استقرار الأسرة السعودية، وتنمية الوعي المجتمعي بدور الأم والطفل، والمبادرة ترجمة لتوجيه مبادرات مباشرة غير ربحية تهتم بالطفولة والأمومة واستقرار الأسر، فالمجتمع الحيوي الفاعل، نواته أسرة سعيدة مستقرة، على هذه الأسس المتينة، فإن مبادرة "أسرة مستقرة" تأتي من خلال مشاركة ست جمعيات خيرية تعمل في ميدان دعم الأمهات وكذلك المقبلات على الأمومة، ومرحلة الطفولة المبكرة، وصحة الطفل الرضيع، وما يندرج تحتها من موضوعات التربية، والتغذية، وهنا لا بد أن نشير إلى أنه قد وصل مجموع المستفيدات إلى 1946 مستفيدة رغم حداثة البرنامج، وما يقارب من تسعة مشاريع متخصصة، استهدفت الأمهات، والمقبلات على الأمومة، منها مشروع "حلم" الذي يدعم فيه برنامج "سند محمد بن سلمان" جمعية "إنجاب" بالمتابعة الطبية وإجراء العمليات لمن تأخروا في الإنجاب، وذلك بشراكة فاعلة مع أبرز المراكز الطبية العاملة في المجال.

فيما يأتي مشروعا "أم لأول مرة" و"التربية بالقيم" اللذان تنظمهما جمعية "الأم المبدعة" بدعم من البرنامج، لتقديم سلسلة من الورش التثقيفية والإرشادية للأمهات والمقبلات على الأمومة، بهدف توعيتهن وتأهيلهن نفسيا وطبيا واجتماعيا، على يد مدربات محترفات، وطبيبات مختصات بمرحلة ما قبل الإنجاب.

ويركز برنامج "أسرة مستقرة"، في بنائه الاستراتيجي، على الشمول لمساندة أكبر قدر من المستفيدات، مثل دعم مشروع "اكتئاب ما بعد الولادة" ومبادرة "تحكمي" المختصة بفهم ومقاومة أكثر الأعراض شيوعا في مرحلة ما بعد الإنجاب.

وتقدم هذين المشروعين جمعية "رفيدة" بوساطة مختصين ومختصات، ووفق أفضل الممارسات في المجال. في حين يأتي مشروعا "التدخل المبكر" و"التدريب الفردي للأمهات" الذي تقدمه جمعية "دسكا" المختصة بتقديم الدعم الأسري والعلمي لأمهات أطفال متلازمة داون وذويهم، وإمدادهم بأفضل الاستشارات التي تصل إلى وضع خطة مخصصة لكل طفل، وتدريب كل أم على طرق التعامل المنزلي الصحيحة والمعتمدة علميا.

وفي الجانب الآخر تركز المشاريع التي تقدمها "جمعية المودة للتنمية الأسرية"، على جانب الرخاء المجتمعي الموجه لدعم الأرامل والمطلقات وأسر الضمان الاجتماعي، بتمكينهن من المهارات والحرف اللازمة، لابتكار وتسويق منتجات عصرية مستلهمة من التراث السعودي، وتقديم الاستشارات اللازمة لهن بغرض تحقيق الاستقرار المادي.

ولم يغفل البرنامج ذوي الإعاقات المختلفة لتحقيق مستهدفات رسالته الإنسانية، إذ يقدم الدعم لجمعية "جنا للفتيات ذوات الإعاقة" في مشروع "منتجون" المختص بتقديم الرعاية لذوات الإعاقة من النساء والفتيات الكبيرات، وذلك في حزمة من البرامج منها ورش الفنون التشكيلية والحرفية وتعليم المهارات اليدوية، وحلول المشكلات النفسية والحياتية كنقص الثقة بالنفس، ومقاومة العزلة عن المجتمع.

ويهدف برنامج "سند محمد سلمان"، في مبادرته، كما في المبادرات السابقة واللاحقة، إلى تحقيق رسالته واستراتيجياته الطموحة للوصول بالوعي المجتمعي إلى مستوى يمكن المبادرات الذاتية للقطاع غير الربحي من الإدارة الذاتية المحترفة، ويحقق الجودة القصوى للمجتمع، والذهاب بالأسرة السعودية وأفرادها إلى مستويات حيوية توافق التطلعات، ويرتقي بسعادة الفرد وجودة معيشته الحياتية في كل المجالات.