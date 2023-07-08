يلين: التعاون بين بكين وواشنطن ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في اليوم الثاني من زيارتها بكين، أنّ التعاون بين الصين والولايات المتحدة "ضروري" لتمويل مكافحة التغيّر المناخي.

وخلال مشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء، قالت يلين، "أعتقد أنّ مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغيّر المناخي هو أمر ضروري".

وأضافت، "بصفتنا أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجدّدة، فإنّنا نتحمّل في الوقت نفسه المسؤوليّة المشتركة والقدرة على قيادة الطريق"، مشدّدةً على مجال رئيسي للتعاون بالنسبة إلى واشنطن على الرغم من العلاقات الثنائيّة المتوتّرة مع بكين.

تأتي زيارة يلين بعد أسابيع قليلة على زيارة أجراها وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن وتُجسّد رغبة إدارة جو بايدن في إعادة الاتّصال مع بكين بعد عزلة شبه كاملة عاشتها الصين خلال ثلاثة أعوام بسبب كوفيد.

وقالت يلين، "إنّ التغيّر المناخي هو الرقم واحد في لائحة التحدّيات العالميّة، ويجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة هذا التهديد الوجودي".

وأشارت إلى أنّ "تمويل مكافحة التغيّر المناخي يجب أن يتم التركيز عليه بشكل فاعل"، داعية الصين إلى دعم مؤسّسات متعدّدة الأطراف مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

