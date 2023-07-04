اليابان تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس

ذكرت إرشادات أصدرتها وزارة التعليم اليابانية، اليوم أنه سيتم تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل شات جي بي تي، على نطاق تجريبي في عدد قليل من المدارس اليابانية التي تكون مستعدة جيدا للتعامل مع مختلف المخاطر.

وقالت الوزارة، في الإرشادات الخاصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بالمدارس الابتدائية والثانوية، إن من المناسب تقييد الاستخدام في الوقت الحالي من أجل تقليل المخاطر مثل الكشف عن المعلومات الشخصية ونشر المعلومات الزائفة.

وتعتزم الوزارة إجراء مراجعات مفصلة لنتائج استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس المختارة، بما في ذلك الفوائد والمشاكل

المؤكدة. وسيتم اختيار المدارس المستهدفة بحلول الخريف.

وتقدم الإرشادات أمثلة على الاستخدام المناسب وغير المناسب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس.

وليس من المناسب تقديم أو إدخال عمل تم إنشاؤه بالكامل بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي للدخول في مسابقة أو السماح للطلاب باستخدام الأدوات في الامتحانات المدرسية والاختبارات القصيرة العادية.