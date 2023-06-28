تراجع العجز التجاري الأمريكي 6.1 % إلى 91 مليار دولار في مايو

تراجع عجز تجارة السلع بالولايات المتحدة في مايو مع انخفاض الواردات، لكن التحسن ليس كافيا على الأرجح لمنع التجارة من أن تكون عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وبحسب "رويترز" قالت وزارة التجارة اليوم إن العجز التجاري السلعي انخفض 6.1 في المائة إلى 91.1 مليار دولار الشهر الماضي، بعد صعوده في أبريل.

ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3 في المائة خلال الربع الأول بعد المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.