المركزي الصيني يضخ سيولة بـ 33.8 مليار دولار في النظام المالي

واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم ، ضخ السيولة في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال بنك الشعب الصيني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 244 مليار يوان "33.8 مليار دولار" وبسعر فائدة يبلغ 1.9 %.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فأن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي تراجع السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار اليوم بمقدار 261 بيب إلى 2056. 7 يوان لكل دولار.