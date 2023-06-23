الأسهم اليابانية تسجل أول خسارة أسبوعية في 11 أسبوعا وسط جني الأرباح

تخلى مؤشر نيكي الياباني عن مكاسب مبكرة حققها في بداية الجلسة اليوم ليغلق على تراجع ويسجل أول خسارة أسبوعية بعد عشرة أسابيع من الارتفاعات في ظل جني المستثمرين الأرباح قبل موجة بيع متوقعة بنهاية الشهر لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.

وهبط نيكي 1.45 % إلى 32781.54 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 % في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر بذلك تراجعا بنسبة 2.7 % للأسبوع وهو أول تراجع أسبوعي منذ 11 أسبوعا بحسب رويترز.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 % إلى 2264.73 نقطة عند الإغلاق.

وانخفض سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.38 % وشكل أكبر ضغط على نيكي. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.39 % وسهم شين-إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 1.62 بالمئة.

وخسر قطاع شركات التجارة 3.38 % ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا.

