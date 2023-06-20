انطلاق النسخة الثانية من "واحة الإعلام" بالتزامن مع ندوة الحج الكبرى

انطلقت اليوم النسخة الثانية من "واحة الإعلام"، بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تستمر إلى 4 من ذي الحجة الموافق 22 يونيو، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

وتعد الواحة إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام التي أطلقها معالي سلمان الدوسري وزير الإعلام، بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية لتحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية، التي تواكب الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وتستهدف "واحة الإعلام" تقديم خدمات إعلامية متطورة للإعلاميين والزوار، إذ يستفيد منها 50 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، و 200 صحفي وإعلامي محلي ودولي، تمكنهم الواحة من الاطلاع على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يشارك في ندوة الحج الكبرى 80 دولة، و 12 وزيرا، والعديد من القطاعات والمؤسسات الإعلامية، بحضور متوقع لـ 2000 زائر.

وتقام "واحة الإعلام" لموسم الحج هذا العام بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتضم "واحة الإعلام" معرضا تشارك فيه 11 جهة حكومية وخاصة، يروي أبرز الإنجازات المقدمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومشاريعهما المستقبلية في المشاعر المقدسة، من خلال خدمات تقنية متطورة، وشاشات عرض، بمشاركة وزارة الداخلية، وهيئة تطوير مدينة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة التراث، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ونسك، وشركة كدانة للتنمية والتطوير.

وتحتوي على مساحة تتسع لـ 30 إعلاميا، تمكنهم من أداء أعمال التحرير والنشر الإعلامي، إضافة إلى استوديوهات تلفزيونية، وشاشة عرض رئيسة، إلى جانب 10 شاشات أخرى جانبية، يتم من خلالها نقل أعمال ندوة الحج الكبرى، ولقطات للتحول الكبير الذي تشهده الخدمات التقنية واللوجستية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى معارض للجهات المشاركة، التي تسعى لتقديم العديد من الخدمات الإعلامية لوسائل الإعلام والإعلاميين، كما تمكن الواحة زائريها من الإعلاميين والصحفيين من مختلف أنحاء العالم من الاستفادة من خدمات المركز الإعلامي الافتراضي للحج VPC، من خلال فريق متخصص يقوم بشرح خصائص المنصة والخدمات الإعلامية التي تقدمها للصحفيين والإعلاميين المسجلين بها.

ويستفيد من المنصة 900 إعلامي وإعلامية مسجلين فيها، يمثلون مختلف وكالات الأنباء والقنوات والصحف المحلية والدولية، ويحصلون على الخدمات الإعلامية الإلكترونية التي توفرها المنصة، ومنها الأخبار والصور الفوتوجرافية ومقاطع الفيديو والمقالات، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الصحفية افتراضيا، وتحقيق الطلبات الإعلامية الخاصة؛ مثل إجراء لقاء مع مسؤول، والإحصائيات والأرقام والبيانات والمعلومات المحددة.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من واحة الإعلام أقيمت بالتزامن مع القمة العربية 32 في مدينة جدة خلال الفترة 18 إلى 19 مايو 2023.