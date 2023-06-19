الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد خطيبا ليوم عرفة

صدرت الموافقة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماما احتياطيا.

سيرة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة.

حفظ جملة من المتون في فنون متعددة.

شيوخه:

حضر دروس عدد كبير من العلماء وقرأ على آخرين، منهم:

مفتي عام المملكة سابقا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

الشيخ صالح الأطرم.

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان قاضي محكمة التمييز سابقا.

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي.

الشيخ علي الهندي، وغيرهم.

المسيرة التعليمية، والمؤهلات العلمية

حصل على درجة البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض عام 1411 بتقدير ممتاز.

حصل على درجة الماجستير عام 1415 بتقدير ممتاز، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة.

حصل على الدكتوراه عام 1418 من القسم نفسه بتقدير ممتاز

المؤلفات:

له أكثر من 30 كتابا وبحثا منشورا وتحت النشر.

المناصب التي تقلدها:

عضو هيئة كبار العلماء منذ 1442/3/1 حتى الآن.

عين نائبا لوزير الشؤون الإسلامية بالمرتبة الممتازة لمدة 4 أعوام في 1439/4/20

أستاذ دكتور منذ 1427

أستاذ مشارك 1423

أستاذ مساعد 1419

محاضر 1415

معيد 1411

عمل وكيلا لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 – 1419.

ثم رئيساً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 – 1425

اللجان العلمية:

رئيس لجنة الأمن السيبراني في وزارة الشؤون الإسلامية.

رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم في الوزارة.

نائب رئيس لجنة الحج في الوزارة.

رئيس لجنة ترجمة المصاحف في مجمع الملك فهد.

كلف برئاسة لجنة فحص الرسائل العلمية في جامعة الإمام مدة سبعة أعوام.

كلف برئاسة لجنة النظام والشؤون العلمية في الجامعة لمدة ثمانية أعوام.

عضو مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

عضو المجلس العلمي في الجامعة

عضو مجلس كلية أصول الدين.

عضو مجلس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة.

عضو مجلس قسم الدراسات الإسلامية.

عضو الهيئة الاستشارية لمجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

عضو لجان الترقيات لأعضاء هيئة التدريس.

عضو لجان تحكيم البحوث العلمية والدراسات.

رأس لجانا علمية في مؤتمرات وندوات علمية.

المشاركات العلمية:

التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى.

الخطابة أكثر من 20 عاما في عدد من الجوامع ومصليات العيد الكبرى.

المشاركة في برامج الوزارات والجامعات العلمية.

مشاركات في الإذاعة والتلفاز والصحف.

المشاركة في الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها.