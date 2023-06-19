الرئيس الصيني يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي ويؤكد التوصل إلى أرضيات تفاهم وإحراز تقدم

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ إثر لقائه في بكين اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تم خلال الاجتماع إحراز تقدم والتوصل إلى أرضيات تفاهم بين البلدين.

وقال شي لبلينكن بحسب مشاهد بثتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية إن الطرفين أحرزا تقدما وتوصلا إلى أرضيات تفاهم حول نقاط محددة"، معدا هذا الأمر جيدا.

وعبر الرئيس الصيني لوزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تساهم زيارته إيجابيا في تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال شي لبلينكن: "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائما على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير أنتوني بلينكن خلال زيارته، إيجابيا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

