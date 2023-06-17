توقعات باستمرار "ستولتنبرج" أمينا عاما لحلف الأطلسي

قال مصدر مطلع ومسؤول أمريكي إن من المتوقع أن يطلب حلف شمال الأطلسي من ينس ستولتنبرج البقاء في منصب الأمين العام لعام آخر، إذ يجد الحلف صعوبة في اتخاذ قرار حول من يخلفه قبيل القمة المقبلة في منتصف يوليو تموز في ليتوانيا.

وتم تمديد ولاية ستولتنبرج بالفعل ثلاث مرات، ومن المفترض أن يترك المنصب في سبتمبر بعد أن شغله لتسع سنوات.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن النرويجي ستولتنبرج يحظى بتأييد كبير من أعضاء الحلف وإنه يمارس مهام القيادة بنجاح.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب كذلك عدم ذكر اسمه "بدأت إدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن) تقبل فكرة بقاء ستولتنبرج لعام آخر".

وأضاف "لا يبدو أن هناك توافقا في الوقت الحالي داخل الحلف على بديل له".

وزادت احتمالية مطالبة الحلف لستولتنبرج بتمديد ولايته للمرة الرابعة مع اقتراب موعد القمة في فيلنيوس إذ يخشى الأعضاء إظهار الانقسام وسط استمرار مساعي الحلف للتعامل مع حرب روسيا في أوكرانيا.