الأسهم السعودية تعجز عن الاستقرار فوق مستويات 11464 نقطة .. ضغوط البيع تعيدها إلى اللون الأحمر

تراجعت الأسهم السعودية تسع نقاط بنحو 0.08 في المائة لتغلق عند 11413 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط، ما يعادل 0.27 في المائة إلى 1505 نقاط.

وحافظت السوق على ضعف الأداء، ولم تستطع أن تغلق عند أعلى مستوياتها التي وصلت إليها أثناء الجلسة عند 11464 نقطة، حيث واجهت ضغوطا بيعية عند تلك المستويات التي تعد مقاومة. وتترقب السوق قرار "الفيدرالي" الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بإبقائها دون تغيير، لذا ظهور قرار غير متوقع من الأسواق ستكون له ردة فعل على الأسواق المالية والسلع والعملات.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11421 نقطة، وكانت أعلى نقطة 11464، رابحا 0.37 في المائة، بينما الأدنى عند 11412 نقطة خاسرا 0.09 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11413 نقطة، فاقدا تسع نقاط بنحو 0.08 في المائة. وارتفعت السيولة 6 في المائة بواقع 387 مليونا، لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 45 مليونا إلى 242 مليون سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 7 في المائة لتصل إلى 451 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 3.45 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بـ0.69 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 0.49 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بواقع 1.57 في المائة، ثم "السلع الرأسمالية" بمقدار 1.49 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ1.26 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "البنوك" 14 في المائة ما يمثل 911 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 9 في المائة بنحو 588 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شمس" بنحو 9.20 في المائة ليبلغ 0.95 ريال، يليه "الحمادي" بـ7.64 في المائة ليصل إلى 57.80 ريال، وحل ثالثا سهم "سدافكو" 6.10 في المائة حيث أغلق عند 372 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بترورابغ" بواقع 5.56 في المائة ليغلق عند 11.54 ريال، يليه "الدوائية" بـ3.45 في المائة إلى 42 ريالا، وحل ثالثا سهم "المتقدمة" بمقدار 2.56 في المائة ليقفل عند 43.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 329 مليون ريال، يليه "بترورابغ" بنحو 214 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بـ198 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية