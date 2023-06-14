«نمو» تكسب 1015 نقطة بتداولات قيمتها 46 مليون ريال

قفزت السوق الموازية "نمو" 1015 نقطة ما يعادل 4.5 في المائة لتغلق عند 23545 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 122 في المائة بنحو 25 مليونا إلى 46 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 30 في المائة بمقدار 232 ألفا لتبلغ مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3.6 ألف صفقة مرتفعة 1239 صفقة بواقع 53 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "رواسي" بنحو 30 في المائة ليبلغ 7.67 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ29.8 في المائة ليصل إلى 27 ريالا، وحل ثالثا سهم "ابيكو" 11 في المائة حيث أغلق عند 34.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 6.1 في المائة ليغلق عند 81 ريالا، يليه "بنان" بـ5.5 في المائة إلى 66 ريالا، وحل ثالثا سهم "قمة السعودية" بمقدار 2.6 في المائة مقفلا عند 89.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الدولية" بنحو 5.6 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 5.5 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 5.1 مليون ريال.