بوتين: روسيا تدرس الانسحاب من اتفاق الحبوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، مضيفا أن موسكو تعرضت "للخداع" بشأن تنفيذ أجزاء من الاتفاق تتعلق بصادراتها، بحسب "رويترز".

وأضاف بوتين، في لقاء مع مراسلين عسكريين مؤيدين للكرملين أذاعه التلفزيون، أن الاتفاق، الذي جاء بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، كان يهدف إلى مساعدة الدول "الصديقة" في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكن أوروبا كانت أكبر مستورد للحبوب الأوكرانية التي صارت مصدرا رئيسا للعملة الأجنبية في كييف.