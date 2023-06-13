الهند: لم نهدد بإغلاق "تويتر".. اتهامات جاك دورسي كذب واضح

قال جاك دورسي المؤسس المشارك في منصة تويتر للتواصل الاجتماعي إن الهند هددت بحجب المنصة ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات، وهو اتهام رفضته الحكومة الهندية ووصفته بأنه كذب بين.

وأضاف دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر في 2021، أمس أن الهند هددت بإغلاق الشركة وملاحقة موظفيها إذا لم تمتثل لطلبات السلطات بإزالة منشورات وتقييد حسابات تنتقد الحكومة بسبب احتجاجات المزارعين في 2020 و2021.

وقال دورسي في مقابلة مع برنامج (بريكينج بوينتس): "تجلى ذلك بطرق مثل: "سنغلق تويتر في الهند، وهي سوق كبيرة جدا بالنسبة لنا، وسنداهم منازل موظفيك، وهو ما فعلوه، ونحن نتكلم عن الهند؛ الدولة الديمقراطية".

ونفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مرارا قيامها بالرقابة على الإنترنت، وقالت اليوم إن ما قاله دورسي كذب بين.

وتقول الحكومة الهندية إنها لا تهدف سوى لتقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التي تهدد السلم والأمن.

وأشار دورسي وفقا لـ"رويترز" إلى ضغوط مماثلة من حكومتي تركيا ونيجيريا اللتين فرضتا قيودا على المنصة في أوقات مختلفة على مر الأعوام قبل إلغاء تلك القيود.