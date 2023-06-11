 الثقافة" توقع اتفاقية تعاون مع "الشؤون البلدية" لطرح الفرص الاستثمارية العقارية عبر بوابة "فرص"

وقّعت وزارة الثقافة اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتفعيل العمل المشترك والتكامل فيما بينهما بشأن طرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية التابعة للمنظومة الثقافية على المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، وجرت مراسم التوقيع في الرياض، حيث مثّل وزارة الثقافة وكيل الوزارة للشراكات الوطنية والتطوير نهى بنت سعيد قطان، في حين مثّل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية الأستاذ هاشم بن إبراهيم الفواز، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار الشراكة القائمة بين الوزارتين.

وتُمكّن اتفاقية وزارة الثقافة والهيئات الثقافية التابعة لها من استخدام بوابة "فرص" لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية الخاصة بها؛ لتوسيع قاعدة المتنافسين عليها، ولتسهيل استكمال جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بطرحها، والتي تشمل التعرف والاطلاع على جميع تفاصيل الفرصة الاستثمارية والتقديم عليها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وتقييم العروض والترسِية، وتوقيع العقود وغيرها.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبدأ التشاركية الذي تنتهجه وزارة الثقافة مع مختلف الجهات، وتهدف من خلاله وزارتَا الثقافة والشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الإسهام في تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات في القطاع الثقافي عبر الإعلان عنها في بوابة "فرص"، مما يُشجّع على تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.