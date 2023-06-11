بيع وتصفية أكبر مزاد إلكتروني عقاري في السعودية بـ 600 مليون ريال

حقق مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" نجاحا في بيع وتصفية مزاد مخطط النخيل في حريملاء، الذي تم فيه عرض 380 قطعة أرض تجاوزت مساحتها 950 ألف متر مربع، وبيعت بقيمة 600 مليون ريال، وذلك في المزاد العلني الإلكتروني الذي أقيم خلال الفترة من اليوم عبر منصة سومتك للمزادات.

ويعد مزاد مخطط النخيل أول تجربة لمزاد إلكتروني بهذا الحجم وهذا العدد من العقارات يتم طرحه للبيع والتصفية علنيا، وينسب نجاحه بعد توفيق الله عزوجل إلى الالتزام بالعمل المؤسسي وتطبيق الخطط التسويقية والتشغيلية المناسبة لنوع المزاد عبر استهداف شرائح محددة تتناسب مع نوعية العقارات المطروحة.