برعاية ولي العهد .. انطلاق مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم في الرياض، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023، تحت شعار "التعاون من أجل الازدهار".

وأكد وزير الخارجية في كلمته في المؤتمر، حرص ولي العهد بالرفع من مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة في جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية والصين، وقال "المؤتمر يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على الشعوب، ويحافظ على السلام والتنمية في العالم".

وأضاف بأن موضوع المؤتمر "التعاون من أجل الرخاء"، يؤكد الأهمية البالغة والإمكانات الكبيرة والرؤى المشتركة التي تكمن في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين العالم العربي والصين، ويسلط الضوء على كيفية التوافق المشترك وتبادل الخبرات وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار، التي من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأشار إلى الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس الصيني إلى الرياض في ديسمبر 2022، التي زادت من توطيد الروابط بين البلدين الصديقين في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، التي تزامنت مع إطلاق أول قمة عربية صينية، وقمة خليجية صينية، التي أثمرت جميعها عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة 50 مليار دولار، شملت مجموعة من القطاعات المختلفة.

وأوضح بأن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين 430 مليار دولار في 2022، بمعدل نمو بلغ 31 في المائة مقارنة بـ 2021، مبينا أن السعودية تمثل 25 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين الصين والدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 106.1مليار دولار في 2022، بمعدل زيادة بلغ 30 في المائة مقارنة بـ 2021.

من جهته أعلن خالد الفالح وزير الاستثمار خلال المؤتمر إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والعرب.