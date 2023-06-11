صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لموسم 2023، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي".

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 82,242,754 ريال، لكمية 48,269 طن، لـ 145 مزارعا، تتضمن 4 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (450,212,381) ريال، لكمية 260,669 طن، لعدد 901 مزارعا.