ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.2% في مايو

كشفت أرقام رسمية أن التضخم في الصين اقترب من الصفر في مايو مع تراجع أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع ومؤشرات إلى تباطؤ الطلب وبيئة معقدة للشركات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك (سي بي آي) المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفاعا نسبته 0,2 % في مايو مقابل 0,1 % في الشهر السابق، حسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء.

وهذا بالضبط ما كان يتوقعه محللون تحدثت إليهم وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.

وبفارق كبير عن الزيادات التي سجلت في البلدان المتقدمة، لم تتغير أسعار المواد الغذائية في الصين كثيرًا خلال عام واحد +0,1 % ولا أسعار السلع الاستهلاكية -0,3 %والخدمات + 0,9 %.

وللمقارنة، بقي التضخم مرتفعا في مايو في فرنسا +5,1 %خلال عام واحد.

وسجلت أسعار الإنتاج (أسعار الخروج من المصانع) تراجعا إضافيا في مؤشر إلى تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض تكاليف المواد الخام مثل الحديد والنفط الخام.

لذلك انخفض المؤشر "بي بي آي" لأسعار المنتجين بنسبة 4,6 % في مايو .

