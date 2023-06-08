"رعاية": الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل حصة رأس المال في "جوار للخدمات الطبية"

أعلنت شركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل حصة رأس المال في شركة جوار للخدمات الطبية وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة، وستتم تسوية ثمن الشراء بما يتوافق مع آلية حسابات الإتمام بموجب الاتفاقية ومن خلال مصادر رعاية الداخلية.

وسيظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي 2023.