«نمو» تضيف 52 نقطة بتداولات قيمتها 39 مليون ريال

زادت السوق الموازية "نمو" 52 نقطة ما يعادل 0.25 في المائة لتغلق عند 21481 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 17 في المائة بنحو 8.3 مليون إلى 39 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 108 في المائة بواقع 659 ألفا لتبلغ 1.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3.2 ألف صفقة مرتفعة 778 صفقة بمقدار 31 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 6 في المائة ليبلغ 76 ريال، يليه "آيكتك" بـ5.8 في المائة ليصل إلى 89 ريال، وحل ثالثا سهم "لين الخير" 4.9 في المائة حيث أغلق عند 66.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إدارات" بواقع 11 في المائة ليغلق عند 325 ريالا، يليه "لدن" بـ8.3 في المائة إلى 1.65 ريال، وحل ثالثا سهم "آل منيف" بمقدار 7.57 في المائة مقفلا عند 64.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 9.5 مليون ريال، ثم "آل منيف" بقيمة 6.7 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بمبلغ 3.8 مليون ريال.