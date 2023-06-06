نشاط قطاع بناء المساكن في بريطانيا عند أقل مستوى في 3 أعوام بفعل ارتفاع الفائدة

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تراجع نشاط قطاع تشييد المساكن في بريطانيا إلى اقل مستوياته منذ انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمة المالية العالمية قبل 14 عاما، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري.

وبحسب "الألمانية"، قالت مؤسسة إس أند بي جلوبال للاستشارات الاقتصادية إن مؤشر مديري مشتريات قطاع تشييد المساكن في بريطانيا تراجع خلال الشهر الماضي إلى 42.7 نقطة وهو اقل مستوى له منذ مايو 2020 عندما أصيب قطاع التشييد بالشلل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وباستثناء فترة الجائحة فإن المؤشر تراجع لأقل مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في أوائل2009. يأتي ذلك في حين ارتفع نشاط قطاع التشييد في بريطانيا ككل خلال الشهر الماضي حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51.6 نقطة مقابل 51.1 نقطة خلال أبريل الماضي بفضل نشاط التشييد للمباني التجارية ومشروعات الهندسة المدنية.