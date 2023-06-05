تراجع التضخم في تركيا إلى 39.6% خلال مايو

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59 في المائة في مايو متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات الخاصة بالشهر الذي جرت فيه انتخابات أسفرت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو 0.04 في المائة عن الشهر السابق مقارنة بتوقعات بتراجع 0.2 في المائة في استطلاع لرويترز. وكان الاستطلاع توقع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين 39.2 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 في المائة في نهاية العام. وتفاقم التضخم متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51 في المائة في أكتوبر الأول الماضي.

