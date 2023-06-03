تبادل إطلاق نار على الحدود ..  مقتل فرد أمن مصري و 3 إسرائيليين

أعلن الجيش المصري في بيان مقتل ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية وفرد تأمين مصري اليوم السبت خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن مسؤولين من مصر وإسرائيل يجرون اتصالات من أجل التنسيق في تحقيق حول تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده ومسلحا قُتلوا بالقرب من الحدود بعد أن تسللت مجموعة إلى الحدود مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين قُتلا بالرصاص بالقرب من الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال إن المسلح والجندي الثالث قتلا في مواجهة داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ساعات.

وقالت مصادر مصرية إن مجموعة من المسلحين ربما كانوا مهربين أطلقوا النار على طوق أمني إسرائيلي مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي آخر إن الجنديين قتلا بالرصاص أثناء تأدية واجبهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم وعثر على جثتيهما في وقت لاحق.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه رصد تسللا إلى أراضيه وتعرضت قواته لإطلاق نار مما أدى إلى اشتباك قُتل خلاله المسلح والجندي الإسرائيلي الثالث.