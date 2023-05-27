تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين 18% خلال أبريل

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين تراجعت في الأشهر الأربعة الأولى من 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح وكذلك من ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.6 في المائة من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت 21.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى.

وفي أبريل وحده، تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2 في المائة على أساس سنوي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت الأرباح قد انخفضت 19.2 في المائة في مارس .

وتعاني الشركات الصينية وسط ضعف الطلب في الداخل وفي الأسواق الرئيسة لصادرات البلاد بحسب "رويترز".

وقالت لينوفو، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم، هذا الأسبوع إن الإيرادات والأرباح الفصلية تراجعت في الفترة من يناير إلى مارس، وخفضت الشركة القوة العاملة فيها بنسبة 8 إلى 9 في المائة لخفض التكاليف، مع استمرار تراجع الطلب العالمي على أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

