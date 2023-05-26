هبوط طائرة لخطوط آسيانا بسلام بعد انفتاح الباب أثناء تحليقها

قال متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية اليوم بعدما انفتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.

وهبطت الطائرة في مطار ديجو في حوالى الساعة 12:40 ظهرا بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار. وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة. وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة بحسب رويترز.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب. وذكر المسؤول أن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالسا بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".