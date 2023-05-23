48.6 مليار دولار قيمة 13 شركة يونيكورن في الذكاء الاصطناعي .. 60 % لمالكة «شات جي بي تي»

يواجه عالم التكنولوجيا جفافا في التمويل، وتسريحا للعمال على نطاق واسع، مع ضغط المستثمرين لإعطاء الربح أولوية على حساب النمو، لكن الوضع مختلف عندما يتم الحديث عن شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبحسب قائمة "سي بي إنسايت" لشركات يونيكورن (شركات ناشئة تبلغ قيمتها مليار دولار فأكثر)، فإن هناك 13 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تبلغ قيمتها السوقية 48.6 مليار دولار، حيث انضمت خمس شركات إلى القائمة هذا العام، بما فيها "كوهير" و"ران واي" في أيار (مايو).

وعادة تستغرق الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي وقتا أقل للحصول على تقييمات بقيمة مليار دولار مقارنة بمعظم قريناتها في القطاعات الأخرى، حيث يبلغ متوسط الوقت للوصول إلى حالة يونيكورن 3.6 عام.

ويقصد بالذكاء الاصطناعي التوليدي: نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء محتوى جديد، عوضا عن مجرد تحليل البيانات الموجودة أو استخدامها لتوليد مرئيات جديدة.

وتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية على إنتاج أنواع متنوعة من المخرجات، بما في ذلك النصوص والصور والأعمال الفنية والأكواد البرمجية وغيرها من المخرجات.

والإثارة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي أدت إلى فجوة واسعة بين التقييمات المرتفعة لهذه الشركات، لكن العائدات ما زالت متواضعة.

وشركة "أوبن أيه آي" أصبحت ضمن شركات يونيكورن في 2019، وتضاعفت قيمتها عشر مرات منذ ذلك الحين، حيث إنها تتصدر قائمة أعلى الشركات الناشئة قيمة في قطاع الذكاء الاصطناعي بـ29 مليار دولار بما يعادل 60 في المائة من الإجمالي.

والشركة تصدرت الأخبار وارتفعت قيمتها بفضل ChatGPT الذي يعد روبوت محادثة، إذ أطلقت الشركة النموذج الأول منه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وسرعان ما حظي بالاهتمام لردوده التفصيلية والإجابات المفصلة في عديد من مجالات المعرفة.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، لدى "شات جي بي تي" حاليا أكثر من 100 مليون مستخدم، ويستقطب موقع روبوت المحادثة 1.8 مليار زائر شهريا.

وثانيا، تأتي شركة أنثروبي التي تأسست في 2021 بقيمة قدرها 4.4 مليار دولار، والشركة تقدم خدمات في بحوث وأمان الذكاء الاصطناعي، كما أنها تطور من أنظمته وتعليمه ردود أفعال البشر، والتعلم المعزز، وتحليل الآثار السياسية والمجتمعية.

وفي المرتبة الثالثة، تأتي شركة كوهير التي بلغت قيمتها السوقية ملياري دولار، وتقدم الشركة من خلال الذكاء الاصطناعي، نماذج للغات المتقدمة إلى أدوات البرمجة اللغوية العصبية من خلال واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام.

ورابعا جاءت شركة هويجنج فيس التي تأسست في 2016 وتبلغ قيمتها الآن ملياري دولار، وتقدم الشركة مكتبة مفتوحة المصدر للمستخدمين لبناء وتدريب ونشر نماذج دردشة. وفي المرتبة الخامسة، حلت شركة لايتريكرز بقيمة 1.8 مليار دولار، إذ تقدم أدوات تحرير الصور والفيديو تساعد المستخدمين على إنشاء محتواهم وتساعدهم على تحقيق الدخل من عملهم.

وفي المراتب التالية، تأتي شركات "راي واي" بـ1.5 مليار دولار ثم "جاسبر" بـ1.5 مليار دولار، و"ريبليت" 1.2 مليار دولار، "إنفليكشن" 1.2 مليار دولار، "أدابت" مليار دولار، "كاريكتير" مليار دولار، "ستابلتي" مليار دولار، وأخيرا "جليان" بمليار دولار.

يذكر أن تمويلات الذكاء الاصطناعي العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري انخفضت بنحو 66 في المائة لتصل إلى 5.4 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار من الفترة نفسها للعام الماضي، وهو ما يعد أقل تمويل ربع سنوي منذ الربع الأول من 2018.

أما الصفقات، فقد تراجعت خلال الفترة نفسها للربع الرابع على التوالي وهو أدنى حصيلة منذ الربع الرابع من 2017، لتسجل 554 صفقة خلال الربع الأول من 2023.

وانخفض متوسط تمويلات الصفقات لشركات الذكاء الاصطناعي في الربع الأول من 2023، حيث وصل إلى 25 مليون دولار فقط، وهو أقل من نصف متوسط حجم الصفقات في 2022، وأقل بكثير حتى من مستويات ما قبل الوباء.