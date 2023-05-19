التضخم في اليابان يسجل أعلى مستوى في 4 عقود

واصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة 2 % التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.

وأظهرت بيانات نُشرت اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4 % في أبريل على أساس سنوي وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس آذار وبلغت 3.1 % بحسب برويترز.

أما المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، فقد ارتفع 4.1 % في أبريل نيسان على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر 1981.