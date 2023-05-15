«الأراضي البيضاء» يصدر فواتير المرحلة الأولى في القصيم وحائل

أصدر برنامج الأراضي البيضاء فواتير المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444/ 1445هـ في كل من منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة) ومدينة حائل في دورتها الأولى، داعيا ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، أمس، أن مهلة السداد هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البرنامج، لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.

يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أعلن خلال الأشهر الماضية إصدار فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في الرياض، وحاضرة الدمام، وجدة، وفواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة، والدورة الأولى في تبوك والأحساء، مؤكدا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك، وفقا لحصته من الأرض.