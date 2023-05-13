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  • في اتصال بين وزيري الخارجية .. السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاق الصين

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في اتصال بين وزيري الخارجية .. السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاق الصين

في اتصال بين وزيري الخارجية .. السعودية وإيران يبحثان الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاق الصين

"الاقتصادية" من الرياض

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع الصين .

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