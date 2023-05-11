صندوق النقد: تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي في حال تخلفت أمريكا عن سداد ديونها

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له "تداعيات خطيرة للغاية" على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الصندوق النقد جولي كوزاك في إفادة صحفية إنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر .. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة".

تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد في أمريكا عند أعلى مستوى في 14 عاما