يلين: سياسة حافة الهاوية للديون الأمريكية تنطوي على تكاليف خطيرة

حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين اليوم الخميس، من أن سياسة حافة الهاوية بشأن رفع سقف الديون الأمريكية تخاطر بـ "تكاليف اقتصادية خطيرة" حتى بدون وقوع "كارثة" التخلف عن السداد.

وقبل ساعات، حث الرئيس السابق دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين على إطلاق أول تخلف عن سداد ديون أمريكا، من خلال رفض رفع الحد الأقصى إذا لم يوافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق.

وبحسب "الفرنسية" فقد هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء رحلته إلى آسيا، بما في ذلك الحضور الشخصي لقمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم يتم حل الأزمة المتفاقمة قريبا.

وقالت يلين خلال محادثات مالية لمجموعة السبع في اليابان "في تقديري وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات، فإن التخلف عن سداد التزامات الولايات المتحدة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية".

وأضافت في الوقت الذي بدأ فيه اجتماع لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية يستمر 3 أيام في مدينة نيجاتا "في غياب التخلف عن السداد، فإن سياسة حافة الهاوية بشأن حد الديون يمكن أن تفرض تكاليف اقتصادية خطيرة".

وغالبا ما يكون رفع ما يسمى بسقف الديون "وهو الحد من الاقتراض الحكومي لدفع الفواتير التي تم تكبدها بالفعل"، أمرا روتينيا.

لكن الجمهوريين المهتمين بالميزانية، والذين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب في 2022، تعهدوا برفع الحد الأقصى الحالي من 31.4 تريليون دولار فقط إذا تم فرض قيود على الإنفاق.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت يلين من أن أموال أمريكا قد تنفد للوفاء بالتزاماتها المالية في وقت مبكر من الأول من يونيو، وفي يوم الخميس، استدعت مأزقا مماثلا في 2011، ما أدى إلى فقدان الولايات المتحدة تصنيفها المطلوب لديون AAA.

ولم يسفر اجتماع عالي المخاطر بين بايدن ومشرعين رئيسين من كلا الحزبين يوم الثلاثاء عن أي تقدم، لكن المجموعة وافقت على مواصلة محاولة تجنب التخلف عن السداد.

لكن يوم الأربعاء، حث ترامب "المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024"، على خلاف ذلك خلال بث مباشر، وقال "الجمهوريون هناك، وأعضاء الكونجرس، وأعضاء مجلس الشيوخ، إذا لم يعطوك تخفيضات كبيرة، فسيتعين عليك التقصير".

وعندما سئلت يلين عن تعليقات ترامب، قالت "لا ينبغي لأمريكا أن تتخلف عن السداد لأنها ستكون ضارة اقتصاديا وماليا هائلا"، مضيفة "فكرة التخلف عن سداد ديوننا أمر من شأنه أن يقوض بشدة الاقتصاد الأمريكي والعالمي، لدرجة أنني أعتقد أنه يجب أن يعتبره الجميع أمرا لا يمكن تصوره"، مبينة أنها متفائلة للغاية في إمكانية تضييق الخلافات ورفع سقف الديون".